Оккупанты заявили, что "нейтрализовали" мэра Херсона
Фото: мэр Херсона Игорь Колыхаев (khersonci.com.ua)
Российские оккупанты признали похищение мэра Херсона Игоря Колыхаев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА "Новости".
Информацию о похищении подтвердил Кирилл Стремоусов, называющий себя "замглавы военно-гражданской администрации" Херсонской области.
При этом Стремоусов назвал похищение мэра "нейтрализацией".
"Задержан экс-мэр Колыхаев... Человек, который многому навредил по процессу "денацификации". Наконец-то его нейтрализовали", - заявил он.
По его словам, Колыхаев призывал социальных работников не выполнять преступных приказов оккупационных властей.
Напомним, оккупанты утром 28 июня увезли Колыхаева в неизвестном направлении. Его точное местонахождение неизвестно.