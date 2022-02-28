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Оккупант открыл огонь по селам Черниговской области

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Понедельник 28 февраля 2022 16:37
Оккупант открыл огонь по селам Черниговской области Фото: оккупант открыл огонь по селам Черниговской области (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергей Пышкин

Оккупанты обстреляли из градов пригородные села Черниговской области. Пострадали села Киевская и Павловка.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-лужбу ГСЧС.

"Больше всего пострадали с. Киенка и с. Павловка. Подразделения ГСЧС работают за пределами своих возможностей. Мы уверены, что победим!",- пишет пресс-служба.

Фото: оккупант открыл огонь по селам Черниговской области (t.me/dsns_telegram)

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что в результате обстрела российскими оккупантами Харькова ранения получили 15 военных и 16 гражданских.

Также активные обстрелы продолжаются В Чернигове. Один снаряд попал в гипермаркет "Эпицентр".

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