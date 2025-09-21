UA

Економіка Авто Tech

В океані знайшли iPhone українки через два місяці: що з ним стало

iPhone пролежав два місяці на дні океану і увімкнувся після повернення господині (фото: Pexels)
Автор: Павло Колеснік

iPhone українки пролежав два місяці на дні Атлантичного океану біля узбережжя Тенерифе і несподівано повернувся до господині в повністю робочому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост у Threads.

Смартфон впав у воду під час прогулянки на каяках і опинився на глибині близько 13 метрів. Пошуки того ж дня результатів не дали - дівчині довелося замовити новий телефон.

Через півтора місяця пристрій випадково виявив дайвер з Ісландії. iPhone перебував у водонепроникному чохлі, що і дало йому змогу вижити після такого тривалого перебування в океані.

Пізно ввечері господині зателефонував невідомий номер у WhatsApp з кодом Ісландії. Дзвінок був прийнятий за спам і відразу заблокований. Лише вранці дівчина помітила повідомлення і з подивом дізналася, що її смартфон справді знайдено. Дайвер на ім'я Мартін зв'язався з нею і вже наступного дня відправив телефон до Німеччини.

iPhone був у повністю робочому стані (фото: Threads/katemarkevich)

"Я досі не вірю в цю історію. Два місяці тому телефон потонув в океані, а тепер він знову в мене в руках", - поділилася господиня

Вона також назвала кілька уроків, які винесла з цієї ситуації:

  • використовувати водонепроникні чохли - саме завдяки такому простому аксесуару смартфон зберігся
  • додавати пристрої в "сім'ю" Apple, щоб підвищити шанси їх знайти при втраті
  • не завжди дзвінки з невідомих номерів уночі - це спам
  • регулярно робити резервні копії, адже без знахідки дайвера всі фото і відео були б втрачені.

Історія швидко розійшлася в соцмережах і стала прикладом того, наскільки іноді несподіваними бувають знахідки і наскільки важливу роль відіграє захист гаджетів.

