У Тихому океані затонуло судно з електромобілями, що палахкотіло три тижні

У Тихому океані все ж затонуло судно Morning Midas з електромобілями на борту, яке загорілося на початку червня.

Це сталося за кілька тижнів після того, як на палубі, де були електромобілі, спалахнула пожежа, що спричинило побоювання щодо можливості виділення токсичних парів через акумулятори.

Судно дрейфувало в міжнародних водах із 3 червня. Екіпаж встиг евакуюватися, коли спалахнула пожежа.

За даними власника судна, лондонської компанії Zodiac Maritime, на борту було 3000 автомобілів, зокрема 800 електромобілів. Конструкція за останні три тижні була ослаблена пожежею і негодою. Судно затонуло на глибині приблизно 4,8 тисячі метрів.

"Як запобіжний захід два рятувальні буксири з обладнанням для контролю забруднення залишаються на місці. Їхні екіпажі в безпеці. Як додатковий запобіжний захід до місця події також направляють спеціалізоване судно для боротьби із забрудненням", - сказали в компанії.

За даними Zodiac Maritime, фірма співпрацює з Береговою охороною США.