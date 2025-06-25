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У Тихому океані затонуло судно з електромобілями, що палахкотіло три тижні

Середа 25 червня 2025 05:03
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У Тихому океані затонуло судно з електромобілями, що палахкотіло три тижні Ілюстративне фото: судно з електрокарами затонуло (flickr.com/photos_marc_houtekamer)
Автор: Марія Рагуткіна

У Тихому океані все ж затонуло судно Morning Midas з електромобілями на борту, яке загорілося на початку червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням The New York Post.

Це сталося за кілька тижнів після того, як на палубі, де були електромобілі, спалахнула пожежа, що спричинило побоювання щодо можливості виділення токсичних парів через акумулятори.

Судно дрейфувало в міжнародних водах із 3 червня. Екіпаж встиг евакуюватися, коли спалахнула пожежа.

За даними власника судна, лондонської компанії Zodiac Maritime, на борту було 3000 автомобілів, зокрема 800 електромобілів. Конструкція за останні три тижні була ослаблена пожежею і негодою. Судно затонуло на глибині приблизно 4,8 тисячі метрів.

"Як запобіжний захід два рятувальні буксири з обладнанням для контролю забруднення залишаються на місці. Їхні екіпажі в безпеці. Як додатковий запобіжний захід до місця події також направляють спеціалізоване судно для боротьби із забрудненням", - сказали в компанії.

За даними Zodiac Maritime, фірма співпрацює з Береговою охороною США.

Пожежа на судні в Тихому океані

Нагадаємо, ролер Morning Midas йшов із Китаю до Мексики. Судно вирушило 26 травня. На восьмий день плавання на борту спалахнула пожежа.

Екіпаж не зумів узяти ситуацію під контроль і покинув судно на рятувальних шлюпках.

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Тихий океан Пожежа Електромобілі
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