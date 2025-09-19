Найшвидший смартфон у світі? Тести iPhone 17 Pro показали несподіваний результат

Коли Apple представила iPhone 17 Pro, компанія заявила, що новий процесор Apple A19 Pro - це найшвидший мобільний чіп у світі. Тепер, коли смартфони серії iPhone 17 надійшли в продаж, фахівці протестували новинки за тими самими бенчмарками, що і всі інші телефони.

Про те, чи дійсно iPhone 17 Pro можна вважати найшвидшим смартфоном у світі, розповідає РБК-Україна з посиланням на TechRadar .

Результати тестів: Apple вирвалася вперед

За даними Geekbench, iPhone 17 Pro Max набрав 9968 балів у багатопотоковому тесті, обігнавши попереднього лідера серед Android - Samsung Galaxy S25 Ultra (9829 балів). Таким чином, A19 Pro став першим процесором, який очолив рейтинг одразу і за одноядерною, і за багатоядерною продуктивністю.

Ігри - слабке місце iPhone

Однак ситуація змінюється, якщо йдеться про графіку. У тесті "3DMark Solar Bay Unlimited" Galaxy S25 Ultra показав вражаючі 42,36 FPS, тоді як iPhone 17 Pro Max - лише 14,43 FPS.

В інших бенчмарках різниця виявилася мінімальною: наприклад, у "Wild Life Extreme Unlimited" iPhone видав 35 FPS, а Galaxy - 35,4 FPS. У тесті "Steel Nomad Light Unlimited" перевага знову виявилася за iPhone (18,63 FPS проти 16,19 FPS).

iPhone 17 Pro - найшвидший смартфон, але не для геймерів (фото: Future)

Батарея: iPhone проти Samsung і OnePlus

У випробуванні на автономність iPhone 17 Pro Max протримався 17 годин 54 хвилини, трохи випередивши Galaxy S25 Ultra (17 годин 35 хвилин). Але обидва смартфони програли OnePlus 13, чий новий акумулятор на основі кремній-вуглецевої технології забезпечив рекордні 19 годин 39 хвилин роботи. При цьому OnePlus заряджається значно швидше за конкурентів.

Майбутнє процесорів

Наприкінці місяця Qualcomm представить нове покоління процесорів Snapdragon. Експерти вважають, що компанія навряд чи дозволить Apple довго утримувати лідерство в продуктивності.

По суті, сьогодні Apple може похвалитися найпотужнішим процесором, а Android - найкращими показниками в іграх. Але в будь-якому разі і iPhone, і топові смартфони Samsung або OnePlus забезпечують продуктивність із більшим запасом, ніж потрібно більшості користувачів.