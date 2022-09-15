UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ОК "Юг" уточнили, какими ракетами россияне били по Кривому Рогу

Фото: Россия выпустила более 7 ракет по Кривому Рогу (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты для ударов по Кривому Рогу применили ракеты типа "Кинжал" и "Искандер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

По данным ОК, оккупанты выпустили 7 ракет.

"По уточненным данным для этого ракетного удара враг применил аэробалистические ракеты типа "Кинжал" и "Искандер", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время боевого дня враг продолжал ракетно-артиллерийские, танковые и минометные обстрелы наших позиций и населенных пунктов вдоль линии столкновения. А также атаковал авиацией и передовую, и тыловые районы.

Ракеты ударили по Кривому Рогу около 17:00. Местные власти в течение получаса призывали людей оставаться в укрытиях, поскольку ожидались новые запуски.

Позже появилась информация от военных о том, что зафиксировано попадание трех ракет Х-101, запущенных со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Все они попали в объекты на западной окрестности города. Однако в Офисе президента уточнили, что, по предварительным данным, по Кривому Рогу прилетело 7 или 8 ракет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой Рог