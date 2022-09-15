В ОК "Південь" уточнили, якими ракетами росіяни гатили по Кривому Рогу

За даними ОК, окупанти випустили 7 ракет.

"За уточненими даними для цього ракетного удару ворог застосував аеробалістичні ракети типу "Кинджал" та "Іскандер", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час бойового дня ворог продовжував ракетно-артилерійські, танкові та мінометні обстріли наших позицій та населених пунктів вздовж лінії зіткнення. А також атакував авіацією і передову, і тилові райони.

Ракета вдарили по Кривому Рогу близько 17: 00. Місцева влада протягом півгодини закликала людей залишатися в укриттях, оскільки очікувалися нові запуски.

Пізніше з'явилася інформація від військових про те, що зафіксовано попадання трьох ракет х-101, запущених зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Всі вони потрапили в об'єкти на західній околиці міста. Однак в офісі президента уточнили, що, за попередніми даними, по Кривому Рогу прилетіло 7 або 8 ракет.

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