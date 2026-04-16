В ОК "Схід" новий командувач: хто тепер керує військами

17:44 16.04.2026 Чт
Що відомо про генерала Ніколюка?
В ОК "Схід" новий командувач: хто тепер керує військами Фото: генерал-майор Віктор Ніколюк (facebook.com/kommander.nord)

Оперативне командування "Схід" отримало нового керівника. Ним став генерал-майор Віктор Ніколюк, який раніше керував обороною Чернігівщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Сухопутних військ ЗСУ.

Призначення та нові завдання

Нового командувача особовому складу представив командувач Сухопутних військ генерал-майор Геннадій Шаповалов. Він також подякував за службу бригадному генералу Дмитру Братішку, який очолював ОК "Схід" до цього часу.

Під час представлення Шаповалов заслухав доповідь про обстановку на фронті та визначив пріоритети для нового керівництва.

"Доручив зосередитися на якісному виконанні бойових завдань, всебічно сприяти розвитку підпорядкованих військових частин, забезпечувати їх боєздатність", - зазначив командувач Сухопутних військ.

В ОК &quot;Схід&quot; новий командувач: хто тепер керує військамиФото: призначення нового командувача оперативного командування "Схід" генерал-майора Віктора Ніколюка (facebook.com)

Що відомо про Віктора Ніколюка

Віктор Ніколюк є досвідченим бойовим офіцером. У його послужному списку - командування 92-ю окремою механізованою бригадою та 169-м навчальним центром "Десна".

Також він очолював оперативне командування "Північ".

Генерал-майор став одним із тих, хто зупинив просування російських військ на півночі України на початку 2022 року.

"На початку повномасштабного вторгнення керував обороною Чернігівщини. 10 березня 2022 року отримав звання Героя України", - підкреслили у Сухопутних військах.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підбив підсумки бойових дій за березень 2026 року. За його словами, протягом місяця українським захисникам вдалося звільнити частину територій, попри вкрай інтенсивні бої на ключових напрямках.

Крім того, Сирський наголошував, що РФ намагається переламати хід війни, кидаючи у наступ значні ресурси. Головними задачами ЗСУ наразі залишаються завдання ворогу максимальних втрат, виснаження його резервів та утримання стратегічних рубежів.

Який вигляд має Подільський район Києва після атаки: репортаж РБК-Україна з місця подій
Який вигляд має Подільський район Києва після атаки: репортаж РБК-Україна з місця подій
"Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи
