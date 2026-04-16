В ОК "Восток" новый командующий: кто теперь руководит войсками

Оперативное командование "Восток" получило нового руководителя. Им стал генерал-майор Виктор Николюк, который ранее руководил обороной Черниговщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Сухопутных войск ВСУ.

Назначение и новые задачи

Нового командующего личному составу представил командующий Сухопутными войсками генерал-майор Геннадий Шаповалов. Он также поблагодарил за службу бригадного генерала Дмитрия Братишко, который возглавлял ОК "Восток" до этого времени.

Во время представления Шаповалов заслушал доклад об обстановке на фронте и определил приоритеты для нового руководства.

"Поручил сосредоточиться на качественном выполнении боевых задач, всесторонне способствовать развитию подчиненных воинских частей, обеспечивать их боеспособность", - отметил командующий Сухопутных войск.

Фото: назначение нового командующего оперативного командования "Восток" генерал-майора Виктора Николюка (facebook.com)

Что известно о Викторе Николюке

Виктор Николюк является опытным боевым офицером. В его послужном списке - командование 92-й отдельной механизированной бригадой и 169-м учебным центром "Десна".

Также он возглавлял оперативное командование "Север".

Генерал-майор стал одним из тех, кто остановил продвижение российских войск на севере Украины в начале 2022 года.

"В начале полномасштабного вторжения руководил обороной Черниговщины. 10 марта 2022 года получил звание Героя Украины", - подчеркнули в Сухопутных войсках.