В ОК "Восток" новый командующий: кто теперь руководит войсками
Оперативное командование "Восток" получило нового руководителя. Им стал генерал-майор Виктор Николюк, который ранее руководил обороной Черниговщины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Сухопутных войск ВСУ.
Назначение и новые задачи
Нового командующего личному составу представил командующий Сухопутными войсками генерал-майор Геннадий Шаповалов. Он также поблагодарил за службу бригадного генерала Дмитрия Братишко, который возглавлял ОК "Восток" до этого времени.
Во время представления Шаповалов заслушал доклад об обстановке на фронте и определил приоритеты для нового руководства.
"Поручил сосредоточиться на качественном выполнении боевых задач, всесторонне способствовать развитию подчиненных воинских частей, обеспечивать их боеспособность", - отметил командующий Сухопутных войск.
Фото: назначение нового командующего оперативного командования "Восток" генерал-майора Виктора Николюка (facebook.com)
Что известно о Викторе Николюке
Виктор Николюк является опытным боевым офицером. В его послужном списке - командование 92-й отдельной механизированной бригадой и 169-м учебным центром "Десна".
Также он возглавлял оперативное командование "Север".
Генерал-майор стал одним из тех, кто остановил продвижение российских войск на севере Украины в начале 2022 года.
"В начале полномасштабного вторжения руководил обороной Черниговщины. 10 марта 2022 года получил звание Героя Украины", - подчеркнули в Сухопутных войсках.
Ситуация на фронте
Напомним, недавно Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подвел итоги боевых действий за март 2026 года. По его словам, в течение месяца украинским защитникам удалось освободить часть территорий, несмотря на крайне интенсивные бои на ключевых направлениях.
Кроме того, Сырский отмечал, что РФ пытается переломить ход войны, бросая в наступление значительные ресурсы. Главными задачами ВСУ пока остаются задачи врагу максимальных потерь, истощение его резервов и удержание стратегических рубежей.