В ОК "Південь" спростували фейки щодо центрів комплектування

Нещодавно з'явилися повідомлення про те, що територіальні центри комплектування нібито "не мають статусу юридичної особи". Військові спростували цей фейк.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на оперативне командування "Південь".
"Періодично в інформаційному просторі з’являються різноманітні вкиди, що мають на меті ввести в оману громадян України, або ж саботувати процес залучення українців до Сил оборони, зокрема шляхом дискредитації територіальних центрів комплектування", - йдеться в повідомленні.
Військові пояснюють, діяльність територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки здійснюється в рамках правового поля, вони мають усі необхідні для своєї роботи права, статуси тощо.
"А от безпідставні закиди на їхню адресу точно грають на руку нашим ворогам і можуть ввести в оману громадян України та нашкодити нашій обороноздатності", - додають в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно в Міноборони попередили про черговий фейк росіян щодо військкоматів в Україні.
Також раніше ми писали про те, що Кабмін розширив повноваження військкоматів.
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