В ОК "Південь" спростували фейки щодо центрів комплектування

Нещодавно з'явилися повідомлення про те, що територіальні центри комплектування нібито "не мають статусу юридичної особи". Військові спростували цей фейк.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на оперативне командування "Південь".

"Періодично в інформаційному просторі з’являються різноманітні вкиди, що мають на меті ввести в оману громадян України, або ж саботувати процес залучення українців до Сил оборони, зокрема шляхом дискредитації територіальних центрів комплектування", - йдеться в повідомленні.

Військові пояснюють, діяльність територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки здійснюється в рамках правового поля, вони мають усі необхідні для своєї роботи права, статуси тощо.

"А от безпідставні закиди на їхню адресу точно грають на руку нашим ворогам і можуть ввести в оману громадян України та нашкодити нашій обороноздатності", - додають в повідомленні.