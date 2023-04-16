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Кабмін розширив повноваження військкоматів: як видаватимуть повістки

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Київ, Неділя 16 квітня 2023 12:11
Кабмін розширив повноваження військкоматів: як видаватимуть повістки Фото: повістк вручатимуть незалежно від місця військового обліку (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Кабінет міністрів нещодавно розширив повноваження військкоматів. Їм дозволили вручати повістки військовозобов'язаним незалежно від їх місця взяття на облік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну постанову №318, оприлюднену на Урядовому порталі.

Зазначимо, що раніше військовозобов'язані мали відвідувати військкомат, в якому вони були зареєстровані, а не той, де вони фактично перебувають.

Так, згідно з постановою, військкомати отримали право сповіщати громадян про мобілізацію та власне закликати:

  • на військову службу за призовом осіб офіцерського складу;
  • на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву);
  • на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (незалежно від місця їх перебування на військовому обліку).

Виняток - військовозобов’язані та резервісти СБУ та Служби зовнішньої розвідки.

Крім того, ТЦК не займатимуться підготовкою та веденням територіальної оборони.

Нагадаємо, як заявив глава Міноборони Олексій Резніков, на цей час план мобілізації, прийнятий в Україні в лютому 2022 року, не завершено.

Додамо, раніше в Мінцифри відповіли, чи надсилатимуть повістки через "Дію".

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Кабмін розширив повноваження військкоматів: як видаватимуть повістки
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