В ОК "Юг" опровергли фейки о центрах комплектования

Недавно появились сообщения о том, что территориальные центры комплектования якобы "не имеют статуса юридического лица". Военные опровергли этот фейк.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на оперативное командование "Юг".
"Периодически в информационном пространстве появляются разнообразные вбросы, которые имеют целью ввести в заблуждение граждан Украины, или саботировать процесс привлечения украинцев к Силам обороны, в частности путем дискредитации территориальных центров комплектования", - говорится в сообщении.
Военные объясняют, что деятельность территориальных центров комплектования и социальной поддержки осуществляется в рамках правового поля, у них есть все необходимые для своей работы права и статусы.
"А вот безосновательные упреки в их адрес точно играют на руку нашим врагам и могут ввести в заблуждение граждан Украины и навредить нашей обороноспособности", - добавляют в сообщении.
Напомним, недавно в Минобороны предупредили об очередном фейке россиян о военкоматах в Украине.
Также ранее мы писали о том, что Кабмин расширил полномочия военкоматов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .