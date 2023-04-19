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В ОК "Юг" опровергли фейки о центрах комплектования

Фото: в ОК "Юг" опровергли фейки о центрах коплектования (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Недавно появились сообщения о том, что территориальные центры комплектования якобы "не имеют статуса юридического лица". Военные опровергли этот фейк.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на оперативное командование "Юг".

"Периодически в информационном пространстве появляются разнообразные вбросы, которые имеют целью ввести в заблуждение граждан Украины, или саботировать процесс привлечения украинцев к Силам обороны, в частности путем дискредитации территориальных центров комплектования", - говорится в сообщении.

Военные объясняют, что деятельность территориальных центров комплектования и социальной поддержки осуществляется в рамках правового поля, у них есть все необходимые для своей работы права и статусы.

"А вот безосновательные упреки в их адрес точно играют на руку нашим врагам и могут ввести в заблуждение граждан Украины и навредить нашей обороноспособности", - добавляют в сообщении.

Напомним, недавно в Минобороны предупредили об очередном фейке россиян о военкоматах в Украине.

Также ранее мы писали о том, что Кабмин расширил полномочия военкоматов.

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