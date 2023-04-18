Маляр попередила про черговий фейк росіян щодо військкоматів в Україні

Як пише РБК-Україна, про це у своєму Telegram-каналі повідомила заступниця міністра оборони Ганни Маляр.

За її словами, росіяни наразі поширюють колись вже випробуваний ними кейс про те, що нібито територіальні центри комплектування не мають статусу юридичної особи.

"Кілька років тому вони це запускали щодо інших державних інституцій", - написала Маляр.

Однак, діяльність територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки здійснюється в рамках правового поля. Так як вони мають усі необхідні для роботи права. Вони також є юридичними особами публічного права і тому мають самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Казначейства.

"А от безпідставні закиди на їхню адресу точно грають на руку нашим ворогам і можуть ввести в оману громадян України та завдати шкоди нашій обороноздатності", - підкреслила Маляр.