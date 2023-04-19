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В ОК "Південь" спростували фейки щодо центрів комплектування

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Київ, Середа 19 квітня 2023 11:14
В ОК "Південь" спростували фейки щодо центрів комплектування Фото: в ОК "Південь" спростували фейки щодо центрів коплектування (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Нещодавно з'явилися повідомлення про те, що територіальні центри комплектування нібито "не мають статусу юридичної особи". Військові спростували цей фейк.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на оперативне командування "Південь".

"Періодично в інформаційному просторі з’являються різноманітні вкиди, що мають на меті ввести в оману громадян України, або ж саботувати процес залучення українців до Сил оборони, зокрема шляхом дискредитації територіальних центрів комплектування", - йдеться в повідомленні.

Військові пояснюють, діяльність територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки здійснюється в рамках правового поля, вони мають усі необхідні для своєї роботи права, статуси тощо.

"А от безпідставні закиди на їхню адресу точно грають на руку нашим ворогам і можуть ввести в оману громадян України та нашкодити нашій обороноздатності", - додають в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно в Міноборони попередили про черговий фейк росіян щодо військкоматів в Україні.

Також раніше ми писали про те, що Кабмін розширив повноваження військкоматів.

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