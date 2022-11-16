В ОК "Південь" розкрили подробиці російської масованої ракетно-дронової атаки

Зазначається, що силами та засобами зенітно-ракетних підрозділів протиповітряної оборони було збито:

5 крилатих ракет над Миколаївською областю,

1 ракета над Одеською областю у Подільському районі,

1 ракета у Черкаській області,

3 ракети у повітрі над Вінницькою областю.

Водночас було наголошено на потраплянні по об'єктах важливої інфраструктури Кіровоградської, Вінницької областей та РТЦК.

"Пошкоджень та руйнувань зазнали також об’єкти енергетичної інфраструктури у Бериславському районі Херсонщини та на Криворіжжі. У Зеленодольській громаді ракета влучила по території підприємства", - розповів речник ОК "Південь".

Він уточнив, що було пошкоджено дві виробничі споруди. На щастя, обійшлося без жертв.

"Під час масованих ракетно-дронових атак по Україні ворог, у нашій зоні відповідальності, завдав удару по об'єктах критичної інфраструктури Кіровоградської області, Криворіжжя та Вінницької області. Тривають роботи з відновлення", - розповів Назаров.

Жертв у вказаних районах не було.

Російські окупанти здійснювали пуски крилатих ракет Х-101 з літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 з напряму Каспійського моря та Ростовської області. З акваторії Чорного моря зафіксовано запуски крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Уражені повітряні цілі

У зоні відповідальності ОК "Південь" силами та засобами протиповітряної оборони збито 22 крилаті ракети.

Крім того, 1 "приземлили" підрозділи Сухопутних військ.

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