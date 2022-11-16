В ОК "Юг" раскрыли подробности российской массированной ракетно-дроновой атаки

Отмечается, что силами и средствами зенитно-ракетных подразделений противовоздушной обороны было сбито:

5 крылатых ракет над Николаевской область,

1 ракета над Одесской областью в Подольском районе,

1 ракета в Черкасской области,

3 ракеты в воздухе над Винницкой областью.

В то же время было отмечено попадание по объектам важной инфраструктуры Кировоградской, Винницкой областей и РТЦК.

"Повреждения и разрушения получили также объекты энергетической инфраструктуры в Бериславском районе Херсонщины и на Криворожье. В Зеленодольском обществе ракета попала по территории предприятия", - рассказал спикер ОК "Юг".

Он уточнил, что были повреждены два производственных сооружения. К счастью, обошлось без жертв.

"Во время массированных ракетно-дроновых атак по Украине враг, в нашей зоне ответственности, нанес удар по объектам критической инфраструктуры Кировоградской области, Криворожья и Винницкой области. Продолжаются работы по восстановлению", - рассказал Назаров.

Жертв в указанных районах не было.

Российские оккупанты осуществляли пуски крылатых ракет Х-101 с самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95/Ту-160 с направления Каспийского моря и Ростовской области. С акватории Черного моря зафиксированы пуски крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Пораженные воздушные цели

В зоне ответственности ОК "Юг" силами и средствами противовоздушной обороны сбиты 22 крылатые ракеты.

Кроме того, 1 "приземлили" подразделения Сухопутных войск.

Также ПВО ВСУ уничтожили: