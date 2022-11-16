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В ОК "Юг" раскрыли подробности российской массированной ракетно-дроновой атаки

Фото: запуск ракеты с ПВО ВСУ (komanduvannya.povitryanih.sil.zsu)
Автор: Владимир Костырин

В Оперативном командовании "Юг" рассказали подробности об уничтожении воздушных целей во время российского массированного удара по Украине ракетами и дронами, совершенного вчера днем, 15 ноября, на юге страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление спикера ОК "Юг" Владислава Назарова.

Отмечается, что силами и средствами зенитно-ракетных подразделений противовоздушной обороны было сбито:

  • 5 крылатых ракет над Николаевской область,
  • 1 ракета над Одесской областью в Подольском районе,
  • 1 ракета в Черкасской области,
  • 3 ракеты в воздухе над Винницкой областью.

В то же время было отмечено попадание по объектам важной инфраструктуры Кировоградской, Винницкой областей и РТЦК.

"Повреждения и разрушения получили также объекты энергетической инфраструктуры в Бериславском районе Херсонщины и на Криворожье. В Зеленодольском обществе ракета попала по территории предприятия", - рассказал спикер ОК "Юг".

Он уточнил, что были повреждены два производственных сооружения. К счастью, обошлось без жертв.

"Во время массированных ракетно-дроновых атак по Украине враг, в нашей зоне ответственности, нанес удар по объектам критической инфраструктуры Кировоградской области, Криворожья и Винницкой области. Продолжаются работы по восстановлению", - рассказал Назаров.

Жертв в указанных районах не было.

Российские оккупанты осуществляли пуски крылатых ракет Х-101 с самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95/Ту-160 с направления Каспийского моря и Ростовской области. С акватории Черного моря зафиксированы пуски крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Пораженные воздушные цели

  • В зоне ответственности ОК "Юг" силами и средствами противовоздушной обороны сбиты 22 крылатые ракеты.
  • Кроме того, 1 "приземлили" подразделения Сухопутных войск.

Также ПВО ВСУ уничтожили:

  • 12 ракет над Николаевской областью,
  • 7 - над Херсонской областью,
  • 2 - над Днепропетровской областью,
  • 1 - над Одесской областью,
  • 1 - над Винницкой областью.
  • Также в небе над Одесской областью был сбит 1 дрон-камикадзе типа "Shahed-136",
  • над Николаевской областью - 9 таких дронов,
  • над Херсонской областью уничтожен 1 вражеский ударно-разведывательный беспилотник типа "Орион".

Ранее сообщалось, что украинские военные показали видео, как 15 ноября сбили ночью российскую крылатую ракету.

Напомним, военным ВСУ вчера удалось сбить 73 ракеты, а также 10 дронов-камикадзе "Шахед" и один беспилотник "Орлан". Всего же 15 ноября враг выпустил по Украине до 100 ракет, что стало самой массовой атакой с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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