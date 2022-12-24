Ілюстративне фото: у ОК "Південь" попередили українців про можливу підготовку росіян до ракетного удару (facebook.com/mod mil ukr)

Росіяни можуть готуватися до чергового масованого ракетного удару по Україні. Вони вивели чотири носії "Калібрів" у Чорне море.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" у Facebook.