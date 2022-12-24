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У ОК "Південь" попередили українців про можливу підготовку росіян до ракетного удару

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Субота 24 грудня 2022 21:02
У ОК "Південь" попередили українців про можливу підготовку росіян до ракетного удару Ілюстративне фото: у ОК "Південь" попередили українців про можливу підготовку росіян до ракетного удару (facebook.com/mod mil ukr)
Автор: Іван Носальський

Росіяни можуть готуватися до чергового масованого ракетного удару по Україні. Вони вивели чотири носії "Калібрів" у Чорне море.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" у Facebook.

За даними ОК "Південь", на борту чотирьох ракетоносіїв росіян, які зараз перебувають у Чорному морі, може перебувати до 24 "Калібрів".

"Ймовірно, ворог готується до завдання ракетних ударів. Будьте пильні, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги", - зазначають військові.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 24 грудня, протягом дня росіяни вивели у Чорне море підводний ракетоносій "Калібрів".

Також ми писали, що останній масований удар ракетами по Україні росіяни завдали 16 грудня.

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