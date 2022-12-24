Иллюстративное фото: в ОК "Юг" предупредили украинцев о возможной подготовке россиян к ракетному удару (facebook.com/mod mil rus)

Россияне могут готовится к очередному массированному ракетному удару по Украине. Они вывели четыре носителя "Калибров" в Черное море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" в Facebook.