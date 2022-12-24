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В ОК "Юг" предупредили украинцев о возможной подготовке россиян к ракетному удару

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Суббота 24 декабря 2022 21:02
В ОК "Юг" предупредили украинцев о возможной подготовке россиян к ракетному удару Иллюстративное фото: в ОК "Юг" предупредили украинцев о возможной подготовке россиян к ракетному удару (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Иван Носальский

Россияне могут готовится к очередному массированному ракетному удару по Украине. Они вывели четыре носителя "Калибров" в Черное море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" в Facebook.

По данным ОК "Юг", на борту четырх ракетоносителей россиян, которые находятся сейчас в Черном море, может находится до 24 "Калибров".

"Вероятно, враг готовится к нанесению ракетных ударов. Будьте бдительны, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги", - отмечают военные.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня, 24 декабря, в течении дня россияне вывели в Черное море подводный ракетоноситель "Калибров".

Также мы писали, что последний массированный удар ракетами по Украине россияне нанесли 16 декабря.

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