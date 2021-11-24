В Житомирской области охранять приграничные районы будут дополнительные наряды полиции. Соответствующее решение было принято в рамках специальной операции по усилению рубежа с Республикой Беларусь.

Указано, что правоохранители приступили к охране границы 23 ноября в 20:00. Построение совместных нарядов полицейских, пограничников и нацгвардейцев состоялось в г. Овруч.

Сразу после доведения участникам служебных задач, правоохранители и военнослужащие ГНСУ отправились к определенным участкам несения службы на территориях пограничных общин.

"Основная задача правоохранителей - охрана правопорядка в общинах, разъяснительная работа с местным населением для предупреждения рисков нелегальной миграции", - говорится в сообщении.

Так, к обеспечению правопорядка и профилактической работы с населением присоединились полицейские сектора реагирования патрульной полиции и участковые офицеры, спецназовцы ГУНП.

Правоохранители вместе с военнослужащими ГПСУ и НГУ работают на автомобильных постах и в составе автопатрулей.

Фото: для охраны границы в Житомирской области направили дополнительные наряды полиции (zt.npu.gov.ua)