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Для охорони кордону в Житомирській області направили додаткові наряди поліції

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Житомирська область, Середа 24 листопада 2021 11:30
Для охорони кордону в Житомирській області направили додаткові наряди поліції Фото: для охорони кордону в Житомирській області направили додаткові наряди поліції (zt.npu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

В Житомирській області охороняти прикордонні райони будуть додаткові наряди поліції. Відповідне рішення було прийнято в рамках спеціальної операції з посилення рубежу з Республікою Білорусь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Житомирської області.

Зазначено, що правоохоронці приступили до охорони кордону 23 листопада о 20:00. Шикування спільних нарядів поліцейських, прикордонників і нацгвардійців відбулося в м. Овруч.

Одразу після доведення учасникам службових завдань правоохоронці та військовослужбовці ДПСУ вирушили до визначених ділянок несення служби на територіях прикордонних громад.

"Основне завдання правоохоронців - охорона правопорядку у громадах, роз'яснювальна робота з місцевим населенням для попередження ризиків нелегальної міграції", - йдеться в повідомленні.

Так, до забезпечення правопорядку і профілактичної роботи з населенням долучились поліцейські секторів реагування патрульної поліції та дільничні офіцери, спецпризначенці ГУНП.

Правоохоронці разом з військовослужбовцями ДПСУ та НГУ працюють на автомобільних постах та у складі автопатрулів.

Фото: для охорони кордону в Житомирській області направили додаткові наряди поліції (zt.npu.gov.ua)

Додамо, що в Київській області вжили додаткових заходів щодо посилення захисту кордону з Білоруссю.

Нагадаємо, Україна на кордоні з Білоруссю розпочала спеціальну прикордонну операцію "Полісся".

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