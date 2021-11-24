Для охорони кордону в Житомирській області направили додаткові наряди поліції
В Житомирській області охороняти прикордонні райони будуть додаткові наряди поліції. Відповідне рішення було прийнято в рамках спеціальної операції з посилення рубежу з Республікою Білорусь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Житомирської області.
Зазначено, що правоохоронці приступили до охорони кордону 23 листопада о 20:00. Шикування спільних нарядів поліцейських, прикордонників і нацгвардійців відбулося в м. Овруч.
Одразу після доведення учасникам службових завдань правоохоронці та військовослужбовці ДПСУ вирушили до визначених ділянок несення служби на територіях прикордонних громад.
"Основне завдання правоохоронців - охорона правопорядку у громадах, роз'яснювальна робота з місцевим населенням для попередження ризиків нелегальної міграції", - йдеться в повідомленні.
Так, до забезпечення правопорядку і профілактичної роботи з населенням долучились поліцейські секторів реагування патрульної поліції та дільничні офіцери, спецпризначенці ГУНП.
Правоохоронці разом з військовослужбовцями ДПСУ та НГУ працюють на автомобільних постах та у складі автопатрулів.
Фото: для охорони кордону в Житомирській області направили додаткові наряди поліції (zt.npu.gov.ua)
Додамо, що в Київській області вжили додаткових заходів щодо посилення захисту кордону з Білоруссю.
Нагадаємо, Україна на кордоні з Білоруссю розпочала спеціальну прикордонну операцію "Полісся".