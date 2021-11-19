Киевская область усиливает защиту границы с Беларусью
В Киевской области приняли дополнительные меры по усилению защиты границы с Беларусью. Основная цель - не допустить провокаций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную государственную администрацию.
Глава Киевской ОГА Василий Володин провел совещание с участием представителей силовых ведомств и профильных министерств. Его основной темой стало принятие дополнительных мер по усилению защиты границы с Беларусью на территории области.
По итогам совещания принято решение усилить взаимодействие пограничников с Нацгвардией и правоохранителями при патрулировании участка украинско-белорусской границы в Киевской области.
"Сегодня наблюдается миграционный кризис на польско-белорусской границе. Поэтому мы должны быть по максимуму готовы к любому течению событий и возможным провокациям", - подчеркнул Володин.
Он добавил, что контроль за границей в области обеспечен на 100% и ситуация постоянно отслеживается.
Напомним, 18 ноября Верховная рада разрешила пограничникам применять оружие и спецсредства.
Отметим, в Житомирской области ситуацию на границе отслеживают усиленные совместные патрули полицейских и пограничников.
Ранее РБК-Украина сообщало, что при попытке пересечь границу Украины и Беларуси были задержаны 15 граждан с Ближнего Востока. Они пытались попасть в страну под видом туристов.