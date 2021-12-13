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Охрана спецназа ГУР МО и бронеавтомобиль посольства: новые подробности скандала с замглавы МВД

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Киев, Понедельник 13 декабря 2021 09:43
Охрана спецназа ГУР МО и бронеавтомобиль посольства: новые подробности скандала с замглавы МВД Фото: заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили (facebook.com/Олександр-Гогілашвілі)
Автор: Артем Горовенко

Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили напал на капитана полиции полка особого назначения "Киев" Константина Васенкова, используя охрану спецназа ГУР МО и бронеавтомобиль посольства США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Цензор.Нет".

Как известно, машины были остановлены для проверки документов на блокпосту в зоне ООС. Вместо предъявления документов, люди выскочили из машины и начали выяснять у капитана полиции, почему их не пропускают немедленно. Оказалось, в сером джипе передвигался заместитель министра МВД Александр Гогилашвили, а в черном джипе его вооруженная охрана, которые представили документы только после того, как вышли из машин с личным оружием в руках.

Однако по закону заместителю министра Гогилашвили не полагается по статусу бронеавтомобиль и личная охрана.

По данным источников "Цензор.Нет", охрана замминистра МВД - шестеро военнослужащих, офицеров спецназа Главного управления разведки Министерства обороны, воинская часть 2245.

Также по данным издания, для передвижения Гогилашвили используется бронеавтомобиль, предоставленный посольством США для обеспечения безопасности сотрудников военной разведки Украины. Ранее этот автомобиль перевозил командира спецназа ГУР МО Юрия Семенюка - разведчика, которого уволили после провала спецоперации по захвату "вагнеровцев".

"На каком основании замминистра МВД использует для обеспечения своих поездок спецтранспорт военной разведки, почему Гогилашвили охраняют офицеры спецназа Минобороны? У МВД есть свои задачи, свой транспорт, своя охрана. Либо эти люди на видеозаписи и эта машина уже не числятся в ГУР МО? Предоставление охраны и машин Гогилашвили может быть прямым нарушением закона - или он одновременно тайный спецагент, выполняющий диверсии в российском тылу?" - задается вопросом "Цензор.Нет".

Кроме того, как позже выяснилось, что Гогилашвили большую часть жизни работал в России, где был помощником боксера, а ныне депутата Госдумы РФ Николая Валуева, и имеет паспорт гражданина РФ.

"СБУ обязано сообщить - является ли Гогилашвили гражданином России в настоящее время, действительны ли его российские документы, поддерживает ли какие-то контакты с российскими государственными структурами и должностными лицами", - резюмируют журналисты.

Напомним, Гогилашвили попал в скандал из-за ссоры с правоохранителями во время проверки на блок-посте в ООС. После этого он сказал, что готовит рапорт.

Позже на инцидент отреагировал президент Владимир Зеленский, требуя его увольнения. "Прошу министра внутренних дел и Кабинет министров рассмотреть вопрос об увольнении замглавы МВД. Уверен, что соответствующее заявление уже написано самим заместителем", - заявил президент.

Глава министерства Денис Монастырский также заявил, что хочет его отстранения и инициировал проверку.

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