Не лише мисливська. Добровольцям ТРО дозволили використовувати стрілецьку зброю

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пленарне засідання.

Зокрема, до закону "Про основи національного спротиву" внесено формулювання про те, що члени добровольчих формувань територіальних громад мають право при виконанні завдань застосовувати особисту мисливську зброю, стрілецьку зброю, інші види озброєнь і боєприпаси до них у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України.

Згідно з чинною редакцією, членам добровольчих формувань дозволяється використання особистої мисливської зброї та набоїв до неї.