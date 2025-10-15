UA

Охороняв катівню під час окупації Херсона: СБУ затримала ще одного колаборанта

Фото: СБУ затримала ще одного ексохоронця російської катівні під час окупації Херсона (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Тетяна Степанова

Служба безпеки України затримала ще одного ексохоронця російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона у 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.

"СБУ затримала у Херсоні ще одного колаборанта, який співпрацював з окупаційною адміністрацією РФ після тимчасово захоплення обласного центру", - йдеться в повідомленні.

Місцевий різноробочий влітку 2022 року вступив до так званого "управління виконання покарань", котре ворог облаштував в будівлі захопленого СІЗО портового міста. Там його призначили "молодшим інспектором", видали зброю, посвідчення та формений одяг російського зразка.

За матеріалами справи, фігурант охороняв камери окупаційної в’язниці, до якої росіяни звозили учасників руху опору в регіоні.

У катівнях потерпілих піддавали тортурам, намагаючись "вибити" з них адреси перебування інших українських патріотів.

Після звільнення міста колаборант намагався переховуватись від правосуддя. Для цього "заліг на дно" у власному помешканні, з якого майже не виходив.

Співробітники СБУ встановили його місцеперебування та затримали.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Вироки та затримання коллаборантів

Нагадаємо, нещодавно Національна поліція України за підтримки ГУР оголосила підозру воєнним злочинцям із катівні "Ізоляція". Вони понад місяць жорстоко знущалися над цивільною жінкою у Донецьку.

Також раніше ми повідомляли, що суд визнав винним жителя Херсона, який добровільно працював охоронцем у колонії окупантів, де катували українців. Йому присудили 14 років тюрми.

