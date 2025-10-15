Охороняв катівню під час окупації Херсона: СБУ затримала ще одного колаборанта

"СБУ затримала у Херсоні ще одного колаборанта, який співпрацював з окупаційною адміністрацією РФ після тимчасово захоплення обласного центру", - йдеться в повідомленні.

Місцевий різноробочий влітку 2022 року вступив до так званого "управління виконання покарань", котре ворог облаштував в будівлі захопленого СІЗО портового міста. Там його призначили "молодшим інспектором", видали зброю, посвідчення та формений одяг російського зразка.



За матеріалами справи, фігурант охороняв камери окупаційної в’язниці, до якої росіяни звозили учасників руху опору в регіоні.

У катівнях потерпілих піддавали тортурам, намагаючись "вибити" з них адреси перебування інших українських патріотів.

Після звільнення міста колаборант намагався переховуватись від правосуддя. Для цього "заліг на дно" у власному помешканні, з якого майже не виходив.

Співробітники СБУ встановили його місцеперебування та затримали.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.