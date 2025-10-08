ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Двом воєнним злочинцям із катівні "Ізоляція" оголосили підозри: деталі

Середа 08 жовтня 2025 18:15
Двом воєнним злочинцям із катівні "Ізоляція" оголосили підозри: деталі Фото: двом воєнним злочинцям із катівні "Ізоляція" оголосили підозри (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Національна поліція України за підтримки ГУР оголосила підозру воєнним злочинцям із катівні "Ізоляція". Вони понад місяць жорстоко знущалися над цивільною жінкою у Донецьку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки Міноборони України.

За даними слідства, двоє терористів з окупованого Донецька, які служать державі-агресору Росії у так званому "МДБ ДНР", вдерлися з обшуком до квартири місцевої мешканки - матері двох дітей, ув’язнили її в катівні-концтаборі "Ізоляція", де понад місяць жорстоко знущалися.

Особи катів та обставини вчинених у 2021-2022 роках злочинів щодо жінки встановила Нацполіція під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України за сприяння ГУР.

Двом воєнним злочинцям із катівні &quot;Ізоляція&quot; оголосили підозри: деталі

Двоє воєнних злочинців - Денисенко Віктор Сергійович (11.05.1994 р.н.), зареєстрований у м. Макіївка Донецької області, та Беліков Олександр Едуардович (29.09.1990 р.н.) - жорстоко катували цивільну мешканку Донецька, вчиняли щодо неї сексуальне насильство, погрожували поневоленням дітей в інтернаті та під тиском і катуваннями змусили її зізнатися в тому, чого жінка не робила.

Злочинці обіймають колаборантські посади так званих "начальника відділу боротьби з тероризмом" та "слідчого" "МБД ДНР".

Катам повідомили про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням, учиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Наразі триває досудове розслідування.

Що відомо про справу

"Ізоляція" - це в'язниця у Донецьку, яка була утворена після окупації міста на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів. Раніше там був артзавод "Ізоляція". У катівні силоміць утримували цивільних та полонених військовослужбовців. Зафіксовані численні випадки тортур з боку бойовиків "ДНР".

Загалом понад 15 фігурантам заочно повідомлено про підозру в порушенні законів та звичаїв війни на території "Ізоляції", встановлено близько 170 постраждалих.

У січні 2024 року Шевченківський районний суд Києва оголосив вирок коменданту донецької в’язниці "Ізоляція" Денису Куликовському ("Паличу").

