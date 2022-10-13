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Охоронця бойовика "Гіві" засудили до 13 років в'язниці за держзраду

Фото: охоронця бойовика "Гіві" засудили до 13 років в'язниці за держзраду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Охоронця бойовика "Гіві" засудили до 13 років в'язниці за держзраду, а також участь у терористичній організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генерального прокурора.

За результатами підтримки публічного звинувачення прокурорами Офісу генерального прокурора за державну зраду, участь у терористичній організації та в діяльності не передбаченого законом збройного формування засуджено громадянина України. Вироком Шевченківського районного суду міста Києва йому призначено покарання – 13 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Прокурором у суді доведено, що засуджений із січня 2016 року добровільно підписав контракт на проходження військової служби у не передбаченому законом збройному формуванні, терористичній організації "ДНР" - окремому штурмовому батальйоні "Сомалі".

Також він здійснював персональну охорону командира цього батальйону із позивним "Гіві". У судовому засіданні чоловік свою провину визнав повністю і дав свідчення.

Раніше ми писали, що двом колишнім працівникам Луганської митниці та колишній заступниці начальника слідчого відділу поліції Ізюма Харківської області повідомлено про підозру у державній зраді.

Також повідомлялося, що мешканку Херсона судитимуть за держзраду. Вона надала окупантам дані 23 особи і з березня допомагала російським загарбникам.

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