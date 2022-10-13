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Охранника боевика "Гиви" приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену

Фото: охранника боевика "Гиви" приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Охранника боевика "Гиви" приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену, а также участие в террористической организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генерального прокурора.

По результатам поддержки публичного обвинения прокурорами Офиса генерального прокурора за государственную измену, участие в террористической организации и в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования осужден гражданин Украины. Приговором Шевченковского районного суда города Киева ему назначено наказание – 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокурором в суде доказано, что осужденный с января 2016 добровольно подписал контракт на прохождение военной службы в не предусмотренном законом вооруженном формировании, террористической организации "ДНР" - отдельном штурмовом батальоне "Сомали".

Также он осуществлял персональную охрану командира этого батальона с позывным "Гиви". В судебном заседании мужчина свою вину признал полностью и дал обличительные показания.

Ранее мы писали, что двум бывшим работникам Луганской таможни и бывшей заместительнице начальника следственного отдела полиции Изюма Харьковской области сообщено о подозрении в государственной измене.

Также сообщалось, что жительницу Херсона будут судить за госизмену. Она предоставила оккупантам данные 23 человек и с марта помогала российским захватчикам.

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Генеральная прокуратура УкраиныДНРГиви