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Охоронці Ердогана потрапили у ДТП у Туреччині: загинув поліцейський

Туреччина, Четвер 14 березня 2024 14:22
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Охоронці Ердогана потрапили у ДТП у Туреччині: загинув поліцейський Фото: президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Охоронна команда президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана потрапила у ДТП. Внаслідок аварії загинув поліцейський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber.

ДТП сталася ввечері 13 березня на шосе Джизре - Нусайбін на південному сході Туреччини.

Як відомо, кортеж охорони Ердогана зіткнувся з джипом, у якому перебували поліцейські. Внаслідок ДТП загинув співробітник поліції Фірат Дер. Також зазначається, що троє людей постраждали, зокрема поліцейські.

Ердоган прокоментував ДТП, побажавши постраждалим якнайшвидшого одужання.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Ерлікая висловив співчуття родині загиблого.

Охоронці Ердогана потрапили у ДТП у Туреччині: загинув поліцейський

Фото: охорона Ердогана потрапила у ДТП (trthaber.com)

Нагадаємо, минулого року кортеж екс-кандидата у президенти Туреччини Кемаля Киличдароглу потрапив у масштабне ДТП. Тоді зіткнулися сім машин та мікроавтобус з журналістами.

Як повідомляли турецькі ЗМІ, постраждали чотири особи, з них двоє журналістів.

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ДТП Турция Аварія Реджеп Тайіп Ердоган
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