Охоронці Ердогана потрапили у ДТП у Туреччині: загинув поліцейський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber.

Як відомо, кортеж охорони Ердогана зіткнувся з джипом, у якому перебували поліцейські. Внаслідок ДТП загинув співробітник поліції Фірат Дер. Також зазначається, що троє людей постраждали, зокрема поліцейські.

ДТП сталася ввечері 13 березня на шосе Джизре - Нусайбін на південному сході Туреччини.

Нагадаємо, минулого року кортеж екс-кандидата у президенти Туреччини Кемаля Киличдароглу потрапив у масштабне ДТП. Тоді зіткнулися сім машин та мікроавтобус з журналістами.

Як повідомляли турецькі ЗМІ, постраждали чотири особи, з них двоє журналістів.

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