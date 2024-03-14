Охранники Эрдогана попали в ДТП в Турции: погиб полицейский
Охранная команда президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана попала в ДТП. В результате аварии погиб полицейский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber.
ДТП произошло вечером 13 марта на шоссе Джизре - Нусайбин на юго-востоке Турции.
Как известно, кортеж охраны Эрдогана столкнулся с внедорожником, в котором находились полицейские. В результате ДТП погиб сотрудник полиции Фират Дер. Также отмечается, что три человека пострадали, в том числе полицейские.
Эрдоган прокомментировал ДТП, пожелав пострадавшим скорейшего выздоровления.
Министр внутренних дел Турции Али Эрликая выразил соболезнования семье погибшего.
Фото: охрана Эрдогана попала в ДТП (trthaber.com)
Напомним, в прошлом году кортеж экс-кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу попал в масштабное ДТП. Тогда столкнулись семь машин и микроавтобус с журналистами.
Как сообщали турецкие СМИ, пострадали четыре человека, из них двое журналистов.
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