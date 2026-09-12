Охочих у РФ йти "на СВО" поменшало попри збільшення виплат, - ЗМІ

Темпи набору контрактників до російської армії у 2026 році продовжують знижуватися, попри збільшення одноразових виплат за підписання контракту. За січень–серпень контракт із Міноборони РФ уклали близько 234 тисяч росіян, що на 10% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times .

Вербування контрактників і "добровольців" до російської армії, яка воює проти України, приносить Москві дедалі менше нових військових. При цьому регіони продовжують збільшувати фінансові стимули для охочих підписати контракт.

Такі дані навів науковий співробітник германського Інституту проблем міжнародної безпеки Яніс Клюге. Він підрахував кількість нових контрактників на основі даних регіональних бюджетів.

За його оцінкою, протягом січня–серпня контракт із Міністерством оборони Росії підписали близько 234 тисяч осіб. Це приблизно на 26 тисяч менше, ніж за аналогічний період 2025 року, а темпи вербування скоротилися на 10%.

У серпні падіння було ще помітнішим і сягнуло 20%. Це відбулося попри те, що середній розмір одноразової виплати за укладення нового контракту в російських регіонах досяг рекордних майже 1,8 млн рублів.

Найбільшу одноразову виплату нині пропонує Волгоградська область - 3,4 млн рублів.

Щоб виконувати встановлені Кремлем квоти з набору військових, російські регіони змушені скорочувати витрати на цивільні потреби, зазначає Клюге.

Зокрема, влада Якутії заявила про перенесення індексації зарплат бюджетників через "непередбачені витрати", пов'язані з вербуванням людей для війни. У Волгоградській області губернатор Андрій Бочаров скасував щорічний молодіжний фестиваль, пояснивши це необхідністю заощадити кошти на "підтримку захисників Вітчизни".

Водночас фінансувати виплати новим контрактникам регіонам стає дедалі складніше. За підсумками минулого року сукупний дефіцит регіональних бюджетів РФ досяг рекордних в історії 1,5 трлн рублів.

За прогнозом Центру макроекономічних досліджень Сбербанку, у 2026 році дефіцит може зрости до 2 трлн рублів.

Попри скорочення темпів, російській армії все ще вдається залучати близько 1000 нових військових щодня, зазначає Клюге.

Цей показник, хоча й поступається торішньому, залишається вищим за рівень 2024 року. За розрахунками дослідника, на початок вересня 2024 року контракти з Міноборони РФ уклали менше ніж 200 тисяч осіб.