Желающих в РФ идти "на СВО" стало меньше несмотря на увеличение выплат, - СМИ

Темпы набора контрактников в российскую армию в 2026 году продолжают снижаться, несмотря на увеличение единовременных выплат за подписание контракта. За январь-август контракт с Минобороны РФ заключили около 234 тысячи россиян, что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times .

Вербовка контрактников и "добровольцев" в российскую армию, воюющую против Украины, приносит Москве все меньше новых военных. При этом регионы продолжают увеличивать финансовые стимулы для желающих подписать контракт.

Такие данные привел научный сотрудник германского Института проблем международной безопасности Янис Клюге. Он подсчитал количество новых контрактников на основе данных региональных бюджетов.

По его оценке, в течение января-августа контракт с Министерством обороны России подписали около 234 тысяч человек. Это примерно на 26 тысяч меньше, чем за аналогичный период 2025 года, а темпы вербовки сократились на 10%.

В августе падение было еще более заметным и достигло 20%. Это произошло, несмотря на то, что средний размер единовременной выплаты за заключение нового контракта в российских регионах достиг рекордных почти 1,8 млн рублей.

Наибольшую единовременную выплату сейчас предлагает Волгоградская область - 3,4 млн рублей.

Чтобы выполнять установленные Кремлем квоты по набору военных, российские регионы вынуждены сокращать расходы по гражданским нуждам, отмечает Клюге.

В частности, власти Якутии заявили о переносе индексации зарплат бюджетников из-за "непредвиденных расходов", связанных с вербовкой людей для войны. В Волгоградской области губернатор Андрей Бочаров упразднил ежегодный молодежный фестиваль, объяснив это необходимостью сэкономить средства на "поддержку защитников Отечества".

В то же время, финансировать выплаты новым контрактникам регионам становится все сложнее. По итогам прошлого года совокупный дефицит региональных бюджетов РФ достиг рекордных в истории 1,5 трлн рублей.

По прогнозу Центра макроэкономических исследований Сбербанка, в 2026 году дефицит может возрасти до 2 трлн рублей.

Несмотря на сокращение темпов, российской армии все еще удается привлекать около 1000 новых военных в день, отмечает Клюге.

Этот показатель, хотя и уступает прошлогоднему, остается выше уровня 2024 года. По расчетам исследователя, на начало сентября 2024 года контракты с Минобороны РФ заключили менее 200 тысяч человек.