Охочі можуть збивати дрони й отримувати 100 000 гривень на місяць: умови від Міноборони
Міноборони відкрило набір до груп протиповітряної оборони з можливістю отримувати додаткову винагороду до 100 000 гривень на місяць. Для цього потрібно стати членом добровольчого формування територіальної громади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони України.
У червні цього року в Україні стартував експериментальний проєкт із формування груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
Хто може долучитись
"Ті, хто бажають захистити сон та життя своїх рідних, близьких, друзів, сусідів", - зауважили в Міноборони.
Загалом, за правилами, долучитись до групи ППО можуть громадяни України 18 років та старше, які не підлягають мобілізації, в тому числі заброньовані, по віку чи стану здоров'я.
Що гарантує Міноборони для учасників
Міноборони гарантує учасникам добровольчих груп протиповітряної оборони комплексну підтримку.
Перед укладанням контракту кожен кандидат проходить медичну, професійну та психологічну перевірку, що забезпечує відповідність вимогам служби.
Далі новобранці отримують спеціалізоване навчання у сертифікованих школах, яке готує їх до виконання завдань виключно у сфері протиповітряної оборони.
Учасники долучаються до бойових чергувань у складі єдиної системи ППО держави, беручи активну участь у захисті повітряного простору України.
Що отримають добровольці
Учасники добровольчих груп протиповітряної оборони отримують додаткову винагороду, яка може сягати 100 000 гривень на місяць.
Однак ця сума не є фіксованою - вона нараховується пропорційно до фактичного часу участі у заходах з протиповітряної оборони, тобто розраховується за кількість днів чергування.
Крім того, добровольці отримують соціальні гарантії, передбачені статтею 119 Кодексу законів про працю України.
Це означає, що під час служби вони мають право на збереження свого місця роботи та посади, що забезпечує додатковий рівень захисту та стабільності для тих, хто обирає захищати країну.
Які документи й куди потрібно подати
Для приєднання до груп протиповітряної оборони необхідно спочатку стати членом добровольчого формування територіальної громади (ДФТГ), уклавши контракт добровольця ДФТГ терміном на 3 роки.
Документи потрібно подати ДФТГ за місцем свого проживання.
Процедура укладання контракту добровольця ДФТГ:
- подання заяви на ім'я командира добровольчого формування,
- медична, професійна та психологічна перевірка,
- укладення контракту,
- складання Присяги добровольця територіальної оборони,
- отримання посвідчення члена добровольчого формування встановленої форми.
Якщо ДФТГ відсутнє, можна звернутися до місцевої військової адміністрації з ініціативою щодо його створення спільно з військовими частинами Сил територіальної оборони ЗСУ:
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заява щодо членства в добровольчому формуванні територіальної громади, в якій необхідно зазначити: ПІБ, реєстрацію місця проживання чи фактичного перебування, освіту. місце роботи або вид діяльності, військово-облікову спеціальність, якщо така є) та обґрунтування бажання стати членом добровольчого формування територіальної громади,
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копія документа, що посвідчує особу (паспорт громадянина України),
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копія військово-облікового документа (обов'язково для чоловіків та за наявності у жінок),
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копія ідентифікаційного податкового номера,
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документи, що підтверджують підстави для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.
Нагадаємо, що минулого місяця представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук озвучив зарплату членів добровольчих формувань.
Зауважимо, що ще у грудні 2024 року командувач Національної гвардії України Олександр Півненко сказав, що критичну інфраструктуру України захищають 900 вогневих груп, близько 500 з яких - мобільні.
До того ж в окремому матеріалі ми писали, чи допоможе експеримент Міноборони боротися з російськими дронами.
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