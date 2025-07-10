Охочі можуть збивати дрони й отримувати 100 000 гривень на місяць: умови від Міноборони

Міноборони відкрило набір до груп протиповітряної оборони з можливістю отримувати додаткову винагороду до 100 000 гривень на місяць. Для цього потрібно стати членом добровольчого формування територіальної громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони України.

У червні цього року в Україні стартував експериментальний проєкт із формування груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.

Хто може долучитись

"Ті, хто бажають захистити сон та життя своїх рідних, близьких, друзів, сусідів", - зауважили в Міноборони.

Загалом, за правилами, долучитись до групи ППО можуть громадяни України 18 років та старше, які не підлягають мобілізації, в тому числі заброньовані, по віку чи стану здоров'я.

Що гарантує Міноборони для учасників