ua en ru
Чт, 10 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Желающие могут сбивать дроны и получать 100 000 гривен в месяц: условия от Минобороны

Украина, Четверг 10 июля 2025 11:34
UA EN RU
Желающие могут сбивать дроны и получать 100 000 гривен в месяц: условия от Минобороны Фото: сбивать дроны за 100 000 гривен в месяц могут желающие (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Минобороны открыло набор в группы противовоздушной обороны с возможностью получать дополнительное вознаграждение до 100 000 гривен в месяц. Для этого нужно стать членом добровольческого формирования территориальной общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Украины.

В июне этого года в Украине стартовал экспериментальный проект по формированию групп ПВО в составе добровольческих формирований территориальных общин.

Кто может присоединиться

"Те, кто желают защитить сон и жизнь своих родных, близких, друзей, соседей", - отметили в Минобороны.

В общем, по правилам, присоединиться к группе ПВО могут граждане Украины 18 лет и старше, которые не подлежат мобилизации, в том числе забронированные, по возрасту или состоянию здоровья.

Желающие могут сбивать дроны и получать 100 000 гривен в месяц: условия от Минобороны

Что гарантирует Минобороны для участников

Минобороны гарантирует участникам добровольческих групп противовоздушной обороны комплексную поддержку.

Перед заключением контракта каждый кандидат проходит медицинскую, профессиональную и психологическую проверку, что обеспечивает соответствие требованиям службы.

Далее новобранцы получают специализированное обучение в сертифицированных школах, которое готовит их к выполнению задач исключительно в сфере противовоздушной обороны.

Участники приобщаются к боевым дежурствам в составе единой системы ПВО государства, принимая активное участие в защите воздушного пространства Украины.

Желающие могут сбивать дроны и получать 100 000 гривен в месяц: условия от Минобороны

Что получат добровольцы

Участники добровольческих групп противовоздушной обороны получают дополнительное вознаграждение, которое может достигать 100 000 гривен в месяц.

Однако эта сумма не является фиксированной - она начисляется пропорционально фактическому времени участия в мероприятиях по противовоздушной обороне, то есть рассчитывается за количество дней дежурства.

Кроме того, добровольцы получают социальные гарантии, предусмотренные статьей 119 Кодекса законов о труде Украины.

Это означает, что во время службы они имеют право на сохранение своего места работы и должности, что обеспечивает дополнительный уровень защиты и стабильности для тех, кто выбирает защищать страну.

Желающие могут сбивать дроны и получать 100 000 гривен в месяц: условия от Минобороны

Какие документы и куда нужно подать

Для присоединения к группам противовоздушной обороны необходимо сначала стать членом добровольческого формирования территориальной общины (ДФТГ), заключив контракт добровольца ДФТГ сроком на 3 года.

Документы нужно подать ДФТГ по месту своего проживания.

Процедура заключения контракта добровольца ДФТГ:

  • подача заявления на имя командира добровольческого формирования,
  • медицинская, профессиональная и психологическая проверка,
  • заключение контракта,
  • принятие Присяги добровольца территориальной обороны,
  • получение удостоверения члена добровольческого формирования установленной формы.

Желающие могут сбивать дроны и получать 100 000 гривен в месяц: условия от МинобороныЕсли ДФТГ отсутствует, можно обратиться в местную военную администрацию с инициативой о его создании совместно с воинскими частями Сил территориальной обороны ВСУ:

  • заявление о членстве в добровольческом формировании территориальной общины, в котором необходимо указать: ФИО, регистрацию места жительства или фактического пребывания, образование, место работы или вид деятельности, военно-учетную специальность, если таковая имеется) и обоснование желания стать членом добровольческого формирования территориальной общины,

  • копия документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина Украины),

  • копия военно-учетного документа (обязательно для мужчин и при наличии у женщин),

  • копия идентификационного налогового номера,

  • документы, подтверждающие основания для отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.

Желающие могут сбивать дроны и получать 100 000 гривен в месяц: условия от Минобороны

Напомним, что в прошлом месяце представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук озвучил зарплату членов добровольческих формирований.

Заметим, что еще в декабре 2024 года командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко сказал, что критическую инфраструктуру Украины защищают 900 огневых групп, около 500 из которых - мобильные.

К тому же в отдельном материале мы писали, поможет ли эксперимент Минобороны бороться с российскими дронами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
Новости
В результате российского обстрела Киева погибли два человека, - КГВА
В результате российского обстрела Киева погибли два человека, - КГВА
Аналитика
Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом