Желающие могут сбивать дроны и получать 100 000 гривен в месяц: условия от Минобороны

Минобороны открыло набор в группы противовоздушной обороны с возможностью получать дополнительное вознаграждение до 100 000 гривен в месяц. Для этого нужно стать членом добровольческого формирования территориальной общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Украины.

В июне этого года в Украине стартовал экспериментальный проект по формированию групп ПВО в составе добровольческих формирований территориальных общин.

Кто может присоединиться

"Те, кто желают защитить сон и жизнь своих родных, близких, друзей, соседей", - отметили в Минобороны.

В общем, по правилам, присоединиться к группе ПВО могут граждане Украины 18 лет и старше, которые не подлежат мобилизации, в том числе забронированные, по возрасту или состоянию здоровья.

Что гарантирует Минобороны для участников