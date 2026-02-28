В "Охматдиті" обрали нового очільника, який рятував заклад після ударів РФ

Олександр Урін присвятив роботі в "Охматдиті" понад 20 років. Свою кар’єру він розпочав як лікар-анестезіолог, згодом очолював відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих і хронічних інтоксикацій.

Як зазначили у медзакладі, Урін знає роботу закладу зсередини - від медичних процесів до функціонування кожного підрозділу.

Останні 18 місяців він очолював лікарню у статусі в.о. гендиректора. На цей період випали найскладніші виклики, зокрема робота в умовах повномасштабної війни та відновлення корпусу після масованого ракетного удару.