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"Охматдит" готовий до роботи взимку. У липні по лікарні вдарила російська ракета

Фото: "Охматдит" ,8 липня,2024 рік (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Дитяча лікарня "Охматдит" у Києві повністю готова до роботи в осінньо-зимовий період. Протиаварійні заходи, спрямовані на підготовку клініки до холодного сезону, завершено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка на годині запитань до уряду у Верховній Раді.

"17 жовтня "Охматдит" підписав договір на виконання першочергових протиаварійних робіт, які дадуть змогу забезпечити функціонування медзакладу в осінньо-зимовий період. Сьогодні ці роботи вже виконано, і медзаклад повністю готовий до роботи в осінньо-зимовий період", - сказав він.

За словами міністра, тендер на ці роботи пройшов прозоро, і під час торгів вдалося заощадити близько 2 мільйонів гривень.

В "Охматдиті" підготували технічне завдання для відновлення старого хірургічного корпусу.

Цей проєкт переданий Світовому банку, який висловив готовність профінансувати повне відновлення корпусу, що постраждав від російських обстрілів.

Ракетний обстріл "Охматдиту"

8 липня 2024 року масований ракетний удар Росії призвів до пошкодження дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, найбільшої багатопрофільної лікарні для дітей в Україні.

Атака завдала значних пошкоджень лікарняним корпусам: деякі будівлі зруйновані, вибиті вікна та шибки, постраждали різні відділення.

Зокрема, повністю знищено корпус токсикології, де проходили лікування важкохворі діти на діалізі.

Також пошкоджено п'ять онкологічних відділень, десять хірургічних, два соматичних відділення, відділення інтенсивної терапії, дві реанімації, операційні блоки та відділення променевої і радіотерапії.

Постраждали ще три корпуси і дві електричні підстанції, від яких залежала вся лікарняна інфраструктура.

Нагадаємо,що на відбудову дитячої лікарні "Охматдит" у Києві зібрали понад 1 млрд гривень.

Крім того, МОЗ затвердило учасників наглядово-ревізійної Ради. ЇЇ створили після скандалу навколо тендеру з відновленням "Охматдиту".

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Охматдит