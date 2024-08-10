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Відновлення "Охматдиту": МОЗ затвердило перших вісім учасників Ради

Київ, Субота 10 серпня 2024 10:06
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Відновлення "Охматдиту": МОЗ затвердило перших вісім учасників Ради Фото: "Охматдит" після удару РФ 8 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) затвердило перших вісім учасників наглядово-ревізійної Ради. ЇЇ створили після скандалу навколо тендеру з відновленням "Охматдиту".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт міністерства.

"Наказом Міністерства охорони здоров'я затверджено перші вісім учасників Ради з контролю здійснення відновлення зруйнованих (пошкоджених) будівель Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" МОЗ України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, це представники від благодійників, які зробили найбільші пожертви, проектів міжнародної технічної допомоги, дипломатичних установ іноземних держав в Україні, міжнародних та міжурядових організацій і фондів, а також по одному представнику МОЗ України та "Охматдиту". А саме:

  1. Яко Сільє, постійний представник Програми розвитку ООН в Україні;
  2. Ігор Кацитадзе, спеціаліст з охорони здоровʼя Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) в Україні;
  3. Донатас Буткус, радник-посланник Посольства Литовської Республіки в Україні;
  4. Володимир Кудрицький, голова правління ПрАТ "Національна енергетична компанія Укренерго";
  5. Назар Купибіда, член Ради Директорів, віцепрезидент з фінансів АТ "Концерн ГАЛНАФТОГАЗ";
  6. Юлія Висоцька, директор ПрАТ "Науково-виробниче об’єднання "ПРАКТИКА"
  7. Євгеній Гончар, начальник відділу з формування політики у сфері програми медичних гарантій та медичного обслуговування Департаменту медичних послуг Міністерства охорони здоровʼя України;
  8. Олена Ларіна, провідний фахівець з внутрішнього контролю НДСЛ "Охматдит" МОЗ України.

Відновлення "Охматдиту"

8 липня російські війська обстріляли дитячу лікарню "Охматдит" у Києві. Вже 9 липня в Україні ухвалили рішення розпочати роботи з відновлення будівлі "Охматдиту" після атаки. На це витратить 100 млн гривень.

Пізніше після резонансу, було ухвалено рішення скасувати діючий тендер і провести знову вже на Prozorro. При цьому було ініційовано створення наглядово-ревізійної Ради. 6 серпня МОЗ затвердило положення щодо Ради з контролю відновлення лікарні.

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