Відновлення "Охматдиту": МОЗ затвердило перших вісім учасників Ради
Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) затвердило перших вісім учасників наглядово-ревізійної Ради. ЇЇ створили після скандалу навколо тендеру з відновленням "Охматдиту".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт міністерства.
"Наказом Міністерства охорони здоров'я затверджено перші вісім учасників Ради з контролю здійснення відновлення зруйнованих (пошкоджених) будівель Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" МОЗ України", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, це представники від благодійників, які зробили найбільші пожертви, проектів міжнародної технічної допомоги, дипломатичних установ іноземних держав в Україні, міжнародних та міжурядових організацій і фондів, а також по одному представнику МОЗ України та "Охматдиту". А саме:
- Яко Сільє, постійний представник Програми розвитку ООН в Україні;
- Ігор Кацитадзе, спеціаліст з охорони здоровʼя Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) в Україні;
- Донатас Буткус, радник-посланник Посольства Литовської Республіки в Україні;
- Володимир Кудрицький, голова правління ПрАТ "Національна енергетична компанія Укренерго";
- Назар Купибіда, член Ради Директорів, віцепрезидент з фінансів АТ "Концерн ГАЛНАФТОГАЗ";
- Юлія Висоцька, директор ПрАТ "Науково-виробниче об’єднання "ПРАКТИКА"
- Євгеній Гончар, начальник відділу з формування політики у сфері програми медичних гарантій та медичного обслуговування Департаменту медичних послуг Міністерства охорони здоровʼя України;
- Олена Ларіна, провідний фахівець з внутрішнього контролю НДСЛ "Охматдит" МОЗ України.
Відновлення "Охматдиту"
8 липня російські війська обстріляли дитячу лікарню "Охматдит" у Києві. Вже 9 липня в Україні ухвалили рішення розпочати роботи з відновлення будівлі "Охматдиту" після атаки. На це витратить 100 млн гривень.
Пізніше після резонансу, було ухвалено рішення скасувати діючий тендер і провести знову вже на Prozorro. При цьому було ініційовано створення наглядово-ревізійної Ради. 6 серпня МОЗ затвердило положення щодо Ради з контролю відновлення лікарні.
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