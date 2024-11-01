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"Охматдет" готов к работе зимой. В июле по больнице ударила российская ракета

Фото: "Охматдет", 8 июля, 2024 год (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Детская больница "Охматдет" в Киеве полностью готова к работе в осенне-зимний период. Противоаварийные меры, направленные на подготовку клиники к холодному сезону, завершены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра здравоохранения Виктора Ляшко на часе вопросов к правительству в Верховной Раде.

"17 октября "Охматдет" подписал договор на выполнение первоочередных противоаварийных работ, которые позволят обеспечить функционирование медучреждения в осенне-зимний период. Сегодня эти работы уже выполнены, и медучреждение полностью готово к работе в осенне-зимний период", - сказал он.

По словам министра, тендер на эти работы прошел прозрачно, и в ходе торгов удалось сэкономить около 2 миллионов гривен. 

В "Охматдет" подготовили техническое задание для восстановления старого хирургического корпуса.

Этот проект передан Всемирному банку, который выразил готовность профинансировать полное восстановление корпуса, пострадавшего от российских обстрелов.

Ракетний обстрел "Охматдет"

8 июля 2024 года массированный ракетный удар России привел к повреждению детской больницы "Охматдет" в Киеве, самой крупной многопрофильной больницы для детей в Украине.

Атака нанесла значительный ущерб больничным корпусам: некоторые здания разрушены, выбиты окна и стекла, пострадали различные отделения.

В частности, полностью уничтожен корпус токсикологии, где проходили лечение тяжелобольные дети на диализе.

Также повреждены пять онкологических отделений, десять хирургических, два соматических отделения, отделение интенсивной терапии, две реанимации, операционные блоки и отделения лучевой и радиотерапии.

Пострадали еще три корпуса и две электрические подстанции, от которых зависела вся больничная инфраструктура.

Напомним, что на восстановление детской больницы "Охматдет" в Киеве собрано более 1 млрд гривен.

Кроме того, Минздрав утвердил участников наблюдательно-ревизионного совета, созданного после скандала вокруг тендера на восстановление "Охматдета".

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Охматдет