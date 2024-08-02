Скільки коштів було зібрано на відбудову "Охматдиту": відповідь Ляшка

На відбудову дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, яка постраждала під час ракетного удару Росії 8 липня, зібрали понад 1 млрд гривень.

Про це розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко під час брифінгу, повідомляє кореспондент РБК-Україна .

За словами Ляшка, на відновлення "Охматдиту" надходили такі суми:

Ракетний удар по "Охматдиту"

Нагадаємо, 8 липня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Зокрема, російські терористи атакували Київ, де під удар потрапила дитяча лікарня "Охматдит".

Внаслідок російської атаки загинули дві людини, за медичною допомогою звернулося 32 поранених. Також було госпіталізовано з травмами вісім дітей.

Вже наступного дня, 9 липня, Кабмін прийняв рішення розпочати роботи з відновлення будівлі "Охматдиту"після атаки найближчим часом. На це виділили 100 млн гривень.

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