Из "Охматдета" похитили дорогостоящее оборудование. Подозреваемого задержали

В Киеве мужчина похитил дорогостоящее оборудование из кабинета детской больницы "Охматдет". Правоохранители разыскали и задержали подозреваемого в совершении этого преступления.

Полицейские задержали 28-летнего уроженца Кировоградской области, которого ранее наказывали за подобные преступления. Подозревают, что он проник в один из кабинетов "Охматдета" и похитил датчик от сканера ультразвукового диагностирования, который стоит около 250 тысяч гривен.

Правоохранители провели обыски в квартире подозреваемого, где обнаружили похищенное устройство. Полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса, то есть - воровство.

Теперь мужчине грозит до 6 лет лишения свободы. Ему уже сообщили о подозрении.