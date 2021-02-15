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Из "Охматдета" похитили дорогостоящее оборудование. Подозреваемого задержали

Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве мужчина похитил дорогостоящее оборудование из кабинета детской больницы "Охматдет". Правоохранители разыскали и задержали подозреваемого в совершении этого преступления.

Об этом сообщила полиция Киева.

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Полицейские задержали 28-летнего уроженца Кировоградской области, которого ранее наказывали за подобные преступления. Подозревают, что он проник в один из кабинетов "Охматдета" и похитил датчик от сканера ультразвукового диагностирования, который стоит около 250 тысяч гривен.

Правоохранители провели обыски в квартире подозреваемого, где обнаружили похищенное устройство. Полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса, то есть - воровство.

Теперь мужчине грозит до 6 лет лишения свободы. Ему уже сообщили о подозрении.

Напомним, недавно прокуратура Киева сообщила подозрение женщине, которая вероятно похитила криптовалюту на 3 млн гривен. Подозреваемой грозит 12 лет лишения свободы.

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