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Кража биткоинов на 3 млн гривен. Украинке грозит 12 лет тюрьмы

Новина українською → Киев, Четверг 11 февраля 2021 16:39
Кража биткоинов на 3 млн гривен. Украинке грозит 12 лет тюрьмы Фото: Bitcoin (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Киевская прокуратура сообщила о подозрении женщине, которая незаконно завладела биткоинами на 3 млн гривен. Женщину подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что подозреваемая заключила с потерпевшей договор поручения на управление криптовалютой Bitcoin и ежемесячно посылала потерпевшей недостоверные отчеты о доходности.

"Будучи введенной в заблуждение и уверенной в прибыльности бизнеса, потерпевшая заключила с подозреваемой дополнительное соглашение, которым увеличила количество виртуальных активов переданных на управление", - рассказали в прокуратуре.

После окончания сроков договора подозреваемая отказалась передать потерпевшей инвестиции и полученную часть прибыли. Она объяснила это обвалом на рынке криптовалют. Полученные биткоины подозреваемая вывела на банковские счета и перевела на электронные кошельки.

Теперь женщине грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Напомним, 9 февраля криптовалюта Биткоин несколько раз обновила исторический максимум и достигала отметки в 47 550 долларов.

Почему дорожает криптовалюта и причем здесь Илон Маск, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

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