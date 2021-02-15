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З "Охматдиту" викрали дороговартісне обладнання. Підозрюваного затримали

Автор: Дмитро Левицький

У Києві чоловік викрав дороговартісне обладнання з кабінету дитячої лікарні "Охматдит". Правоохоронці розшукали та затримали підозрюваного у вчиненні цього злочину.

Про це повідомила поліція Києва.

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Поліцейські затримали 28-річного уродженця Кіровоградської області, якого вже раніше карали за подібні злочини. Підозрюють, що він проник в один з кабінетів "Охматдиту" та викрав датчик від сканеру ультразвукового діагностування, який коштує близько 250 тисяч гривень.

Правоохоронці провели обшуки у помешканні підозрюваного, де виявили викрадений пристрій. Поліція порушила кримінальну справу за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу, тобто - крадіжка.

Тепер чоловіку загрожує до 6 років позбавлення волі. Йому вже повідомили про підозру.

Нагадаємо, нещодавно у прокуратура Києва повідомила підозру жінці, яка ймовірно викрала криптовалюту на 3 млн гривень. Підозрюваній загрожує 12 років позбавлення волі.

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