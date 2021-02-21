Огромный шлейф пыли движется из Сахары в Европу: какие страны накроет
Шлейф из пыли и песка движется в сторону Европы из пустыни Сахара. Он вскоре окажется над Францией и Испанией.
Об этом сообщает служба Copernicus.
По данным центра, так называемые желтые облака пыли накрывают Францию и Испанию. Вскоре они могут добраться и до Скандинавии, а также Британии и Ирландии.
Ожидается также, что это приведет к "грязевым дождям" в Испании и в целом существенном повышению температуры после после похолодания. Может наблюдаться ухудшение видимости.
Ранее сообщалось, что погода в Украине в последнюю неделю февраля ожидается с ночными морозами до -19. Вместе с тем, дневная температура местами повысится до +14.
Также сообщалось, что в Соединенных Штатах уже несколько дней свирепствует сильные морозы и ледяные дожди. В результате непогоды погибли 34 человека.