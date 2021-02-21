Величезний шлейф пилу рухається із Сахари в Європу: які країни накриє
Шлейф з пилу і піску рухається в бік Європи з пустелі Сахара. Він незабаром опиниться над Францією та Іспанією.
Про це повідомляє служба Copernicus.
За даними центру, так звані жовті хмари пилу накривають Францію і Іспанію. Незабаром вони можуть дістатися і до Скандинавії, а також Британії та Ірландії.
Очікується також, що це призведе до "брудних дощів" в Іспанії і в цілому істотного підвищення температури після похолодання. Може спостерігатися погіршення видимості.
Раніше повідомлялося, що погода в Україні в останній тиждень лютого очікується з нічними морозами до -19. Разом з тим, денна температура місцями підвищиться до +14.
Також повідомлялося, що в Сполучених Штатах вже кілька днів лютує сильні морози і крижані дощі. В результаті негоди загинули 34 людини.