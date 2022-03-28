Из-за огромных потерь: может ли Путин поменять тактику и цели войны в Украине

По данным западной разведки президент РФ Владимир Путин меняет свою тактику по ведению войны против Украины. В частности, из-за огромных потерь военнослужащих.

Об этом говориться в материале РБК-Украина "Провал блицкрига. Что Путин будет делать с войной против Украины".

Так, ряд авторитетных западных СМИ сообщали, что Путин якобы сместил свои приоритеты в войне и перешел к плану "Б". Кремль попытается продавить Украину на сдачу южных и восточных регионов, чтобы расширить подконтрольные территории на Донбассе и проложить наземный коридор в оккупированный Крым.

При этом оккупанты продолжат обстрел городов, чтобы заставить власти Украины отказаться от прозападного курса и согласиться на нейтралитет. Если этот план провалится, тогда Москва намерена закрепиться на занятых рубежах, вернуться к тактике осады и продолжат войну.

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов считает, что руководитель Кремля уже меняет главные оперативные направления на юг и восток Украины. Что по сути также подтверждается последними заявлениями российского командования.

Руководство РФ никогда не признается жителям страны, что изоляция и экономическая стагнация, ставшие платой за вторжение, были зря. Кремль уверяет внутреннего потребителя, что "спецоперация" идет "по плану". Так, недавно в Минобороны России заявили, что первый этап ее военной операции в основном завершен - якобы "боевой потенциал Вооруженных сил Украины существенно снижен". И что теперь они сосредоточатся на полном "освобождении" Донбасса. В то же время там не исключили возможность штурма Киева и других облцентров.

Военный аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков заявляет, что пока сложно сказать, какой сценарий Кремль выберет дальше, однако сейчас продолжается период так называемой адаптации, отметил эксперт.

"Увидев сильное сопротивление и неспособность быстро продвинуться бронетехникой, они чаще применяют огонь, терроризируют население, начинают окапываться на некоторых участках. А о целях и стратегии России пока что рано говорить. Их может попросту не быть", - заявил он в разговоре с РБК-Украина.

Эксперт допускает, что основное внимание россиян будет приковано к Киеву либо к району ООС. Оккупанты могут попытаться выйти на административные рубежи Донецкой и Луганской областей, усилив наступление из районов Волновахи и Изюма. Поскольку в других регионах пока что не видно каких-либо вариантов атаки, которые могут дать им быстрый результат, считает Белесков.

"Если говорить о дальнейшем развитии событий, то, думаю, Россия еще некоторое время будет вбрасывать в топку этой войны максимум личного состава, живой силы и техники. В то же время, пытаясь совершить прорыв, окружить Мариуполь, Донбасс, Одессу, Киев. Это основные направления, которые они будут пытаться взять, чтобы продемонстрировать хоть какой-то успех", - сказал РБК-Украина директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

В свою очередь военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия сейчас хочет провести перегруппировку сил, собрать резервы и продолжить атаку по все тем же направлениям.

"Планы у Кремля не поменялись. Еще в 2014 году они посоздавали эти псевдореспублики с целью продавить федерализацию Украины. Потом, если Украину заставят их признать, эти республики обратятся к России, чтобы там остались российские войска в качества гаранта их безопасности. Просто теперь они хотят создать не две такие республики, а больше", – отметил Жданов.

Тем самым Россия хочет добиться еще одной стратегической цели - отрезать Украину от Черного и Азовского моря. Однако пока российским войскам не удается организовать псевдореспублики на временно захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей из-за сопротивления местных жителей.

"Эти проукраинские митинги портят им весь вид и нужную картинку. Если им удастся подавить выступления нашего населения, тогда они попытаются привезти какую-то массовку для митинга под своими флагами и создать там какую-нибудь фейковую республику. Но на сегодня, как я понимаю, больше стоит задача по продвижению вдоль Николаевской области и на Одессу", - сказал Жданов.