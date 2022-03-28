Через величезні втрати: чи може Путін поміняти тактику і цілі війни в Україні

За даними західної розвідки президент РФ Володимир Путін змінює свою тактику з ведення війни проти України. Зокрема, через величезні втрати військовослужбовців.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Провал бліцкригу. Що Путін буде робити з війною проти України".

Так, ряд авторитетних західних ЗМІ повідомляли, що Путін нібито змістив свої пріоритети у війні і перейшов до плану "Б". Кремль спробує продавити Україну на здачу південних і східних регіонів, щоб розширити підконтрольні території на Донбасі і прокласти наземний коридор в окупований Крим.

При цьому окупанти продовжать обстріл міст, щоб змусити владу України відмовитися від прозахідного курсу і погодитися на нейтралітет. Якщо цей план провалиться, тоді Москва має намір закріпитися на зайнятих рубежах, повернутися до тактики облоги і продовжать війну.

Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов вважає, що керівник Кремля вже змінює головні оперативні напрямки на південь і схід України. Що по суті також підтверджується останніми заявами російського командування.

Керівництво РФ ніколи не зізнається жителям країни, що ізоляція і економічна стагнація, що стали платою за вторгнення, були даремно. Кремль запевняє внутрішнього споживача, що" спецоперація "йде"за планом". Так, нещодавно в Міноборони Росії заявили, що перший етап її військової операції в основному завершено - нібито "бойовий потенціал Збройних сил України істотно знижений". І що тепер вони зосередяться на повному "звільненні" Донбасу. Водночас там не виключили можливість штурму Києва та інших облцентрів.

Військовий аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Белесков заявляє, що поки складно сказати, який сценарій Кремль вибере далі, проте зараз триває період так званої адаптації, зазначив експерт.

"Побачивши сильний опір і нездатність швидко просунутися бронетехнікою, вони частіше застосовують вогонь, тероризують населення, починають обкопуватися на деяких ділянках. А про цілі і стратегії Росії поки що рано говорити. Їх може просто не бути", - заявив він у розмові з РБК-Україна.

Експерт допускає, що основна увага росіян буде прикута до Києва або до району ООС. Окупанти можуть спробувати вийти на адміністративні рубежі Донецької та Луганської областей, посиливши наступ з районів Волновахи та Ізюма. Оскільки в інших регіонах поки що не видно будь-яких варіантів атаки, які можуть дати їм швидкий результат, вважає Бєлесков.

"Якщо говорити про подальший розвиток подій, то, думаю, Росія ще деякий час буде вкидати в топку цієї війни максимум особового складу, живої сили і техніки. Разом з тим, намагаючись зробити прорив, оточити Маріуполь, Донбас, Одесу, Київ. Це основні напрямки, які вони будуть намагатися взяти, щоб продемонструвати хоч якийсь успіх", - сказав РБК - Україна директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

У свою чергу військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія зараз хоче провести перегрупування сил, зібрати резерви і продовжити атаку за все тими ж напрямками.

"Плани у Кремля не помінялися. Ще у 2014 році вони створювали ці псевдореспубліки з метою продавити федералізацію України. Потім, якщо Україну змусять їх визнати, ці республіки звернуться до Росії, щоб там залишилися російські війська як гаранта їх безпеки. Просто тепер вони хочуть створити не дві такі республіки, а більше", - зазначив Жданов.

Тим самим Росія хоче домогтися ще однієї стратегічної мети - відрізати Україну від Чорного і Азовського моря. Однак поки російським військам не вдається організувати псевдореспубліки на тимчасово захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей через опір місцевих жителів.

"Ці проукраїнські мітинги псують їм весь вигляд і потрібну картинку. Якщо їм вдасться придушити виступи нашого населення, тоді вони спробують привезти якусь масовку для мітингу під своїми прапорами і створити там якусь фейкову Республіку. Але на сьогодні, як я розумію, більше стоїть завдання по просуванню вздовж Миколаївської області і на Одесу", - сказав Жданов.