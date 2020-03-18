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Огромные очереди и переполненные автобусы: как в Киеве "соблюдают" карантин

Новости » Коронавирус     18.03.2020 - 11:26
Огромные очереди и переполненные автобусы: как в Киеве "соблюдают" карантин
Фото: очередь на автобус (facebook.com kyivtransportfans)

Количество пассажиров в транспорте не должно быть более 10 человек

С 18 марта в столице ограничена работа общественного транспорта. Из-за угрозы коронавируса закрыто метро, поэтому на остановках образовались очереди. Подробнее о том, как соблюдается карантинный режим в Киеве - в материале РБК-Украина.

Люди ждут транспорта в огромных очередях

Утром 18 марта киевляне выстраиваются в очереди в ожидании маршруток и автобусов после закрытия метрополитена. Огромное скопление людей было у станции метро “Черниговская”.

очереди на автобусФото: очередь на автобус (facebook.com kyivtransportfans)

Согласно дейстующим с сегодняшнего дня правилам, в общественном транспорте одновременно может находится не более 10 пассажиров. При этом все должны быть в масках.

10 человек, все масках. Ну-ну

Опубліковано Світланою Мащенко Середа, 18 березня 2020 р.

Однако карантинные нормы фактически не соблюдаются. В Facebook пользователи выкладывают фото забитых маршруток, в которых люди едут без средств защиты.

Огромные очереди и переполненные автобусы: как в Киеве &quot;соблюдают&quot; карантин

Как видно по фото, на утро среды за соблюдением правил работы транспорта никто не следит.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Нарушение карантинного режима карается штрафом

В связи с усилением карантина из-за коронавируса, с 18 марта транспорт будет работать с существенными ограничениями:

  • полностью остановлена работа метрополитена;
  • троллейбусы, трамваи, автобусы и маршрутки должны перевозить не более 10 человек одновременно;
  • все пассажиры должны быть в масках.

Количество людей в салоне должны контролировать сами водители. Также соблюдение порядка перевозок пассажиров на время карантина в общественном транспорте возложено на сотрудников Нацполиции. Они имеют право проверять документы у граждан и устанавливать маршрут их следования.

Нарушение карантина карается штрафом от 17 тыс. до 34 тыс. грн для граждан. Штраф за нарушение норм по предотвращению эпидемии составляет от 17 тыс. до 51 тыс. грн, также может караться арестом на 6 месяцев либо лишением свободы до 3-х лет.

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