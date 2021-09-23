Не ограничивает Кличко в полномочиях. В СН прокомментировали законопроект о столице

По словам народного депутата от "Слуги народа" Виталия Безгина, тезисы Кличко, что кто-то пытается ограничить его полномочия, не соответствуют действительности.

"С точки зрения управления городом, у него останутся те же полномочия, как есть. Но ты не можешь до обеда принимать какие-то решения, а после обеда проверять, насколько они соответствуют Конституции. Конечно, этим должен заниматься другой человек", - пояснил Безгин.

Однако, действующий мэр к законопроекту все равно настроен очень критично.

"Ключевой целью этого законопроекта является одно - убрать Кличко, который не подчиняется кому-то сверху", - сказал Кличко.

Он также напомнил о решении Конституционного Суда от 2003 года, согласно которому назначать главой КГГА можно только избранного киевлянами мэра города.