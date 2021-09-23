Не обмежує Кличка в повноваженнях. У СН прокоментували законопроект про столицю

За словами народного депутата від "Слуги народу" Віталія Безгіна, тези Кличка, що хтось намагається обмежити його повноваження, не відповідають дійсності.

"З точки зору управління містом, у нього залишаться ті ж самі повноваження, як є. Але ти не можеш до обіду приймати якісь рішення, а після обіду перевіряти, наскільки вони відповідають Конституції. Звичайно, цим має займатися інша людина", - пояснив Безгін.

Однак, чинний мер до законопроекту все одно налаштований дуже критично.

"Ключовою метою цього законопроекту є одне - прибрати Кличка, який не підкоряється комусь зверху", - сказав Кличко.

Він також нагадав про рішення Конституційного Суду від 2003 року, згідно з яким призначати головою КМДА можна тільки обраного киянами мера міста.