В трех областях Украины могут ввести комендантский час

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В ходе совещания Денис Шмыгаль сообщил о продлении карантина до начала мая

В трех областях Украины в рамках карантина из-за пандемии коронавируса могут ввести комендантский час. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Он также добавил, что в ходе совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем было проинформировано о продлении карантина до начала мая.

"Когда это начало, какое это число, не было уточнено. Также были проинформированы, что в трех областях - Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской вводятся чрезвычайные меры на выходные дни", - добавил он.

Он объяснил, что меры направлены на то, чтобы разорвать цепь заражения. Рассматривается также возможность комендантского часа.

Оперативно про стан справ (09.04.2020\16:00) Опубліковано Русланом Марцінковим Четвер, 9 квітня 2020 р.

Напомним, Кабмин внес изменения в постановление о предотвращении распространения коронавируса, которым вводятся более жесткие ограничения на период карантина.

Добавим, что по состоянию на 9 апреля в Украине подтвердили 1892 случая коронавируса. За минувшие сутки выявили 224 больных. Жертвами коронавируса стали 57 человек.