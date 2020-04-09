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В трех областях Украины могут ввести комендантский час

Новости » Коронавирус     09.04.2020 - 18:24
В трех областях Украины могут ввести комендантский час
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В ходе совещания Денис Шмыгаль сообщил о продлении карантина до начала мая

В трех областях Украины в рамках карантина из-за пандемии коронавируса могут ввести комендантский час. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Он также добавил, что в ходе совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем было проинформировано о продлении карантина до начала мая.

"Когда это начало, какое это число, не было уточнено. Также были проинформированы, что в трех областях - Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской вводятся чрезвычайные меры на выходные дни", - добавил он.

Он объяснил, что меры направлены на то, чтобы разорвать цепь заражения. Рассматривается также возможность комендантского часа.

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Опубліковано Русланом Марцінковим Четвер, 9 квітня 2020 р.

Напомним, Кабмин внес изменения в постановление о предотвращении распространения коронавируса, которым вводятся более жесткие ограничения на период карантина.

Добавим, что по состоянию на 9 апреля в Украине подтвердили 1892 случая коронавируса. За минувшие сутки выявили 224 больных. Жертвами коронавируса стали 57 человек.

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