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Ограничения на общественный транспорт для борьбы с COVID-19 поддерживают 2,5% украинцев

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Украина, Понедельник 13 сентября 2021 13:02
Ограничения на общественный транспорт для борьбы с COVID-19 поддерживают 2,5% украинцев Граждане Украины против запрета транспорта во время карантина. Дистанционную форму обучения одобряют 9,6% респондентов
Автор: Александр Белоус

По состоянию на конец августа 2021 года только 2,6% украинцев поддерживают ограничение движения общественного транспорта в случае роста заболеваемости в населенном пункте. Перевод учебных заведений (школ, университетов) на дистанционную форму обучения одобряют 9,6% респондентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы".

Кроме того, только 14,7% респондентов поддерживают запрет работы заведений общественного питания (ресторанов, кафе), торгово-развлекательных центров, фитнес-центров, учреждений культуры, крытых рынков, 16,6% - запрет на проведение религиозных собраний.

Самоизоляцию для лиц из уязвимых групп (старше 60-ти лет, с хроническими болезнями) поддерживают 24,0% респондентов.

Привлечение полицией к ответственности лиц - нарушителей карантина одобряют 10,4% опрошенных, еще 16,8% - введение высоких штрафов для людей и организаций, которые нарушают карантин, или своими действиями привели к распространению болезни.

Чаще всего респонденты заявляют о поддержке обязательного и бесплатного тестирования для всех, кто пожелает (46,0%), запрет проведения массовых мероприятий (39,6%), введение 14-дневной изоляции всех, кто прибывает из стран, где заболеваемость выше, чем в Украине (38,0%), запрет на въезд иностранцев до спада заболеваемости - 31,4%.

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром политической социологии в течение 14-24 августа 2021 года среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная случайная погрешность выборки не превышает 2,2%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса фонда "Демократические инициативы", взгляды украинцев довольно разделены относительно карантинных ограничений в стране. И сторонников, и противников запретов - менее 50%.

Напомним, по состоянию на конец августа 2021 года не планируют в ближайшее время вакцинироваться от коронавируса 56,5% взрослых украинцев. Уже сделали прививку 18,4%, собираются сделать - 25,1% опрошенных.

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